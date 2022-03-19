«Тех, кто убежал, беззакония настиг их там кинжал»: в новой песне Шнуров злорадно прошелся по олигархам

Музыкант и экс-медиаменеджер Сергей Шнуров снова представил песню на злобу дня. Исполнитель в ней позлорадствовал по поводу лишившихся своих богатств олигархов – за границей, напомним, заморожены счета, недвижимость и яхты многих богатейших россиян.

«Нам с тобой терять, походу, неча, в банках есть капуста и есть хрен. Ну, подорожает сахар, греча – проживем на хлебе и икре. А у тех, кто выводил все средства, отняли, что все с таким трудом накопили детям на наследство – бизнес, деньги и нескромный дом. Мы-то здесь, а тех, кто убежал, беззакония настиг их там кинжал», — поет Шнуров.

Шнуров злорадно заметил, что теперь все стали опять равны. Патетика, с которой музыкант и его команда прошлись по обнищавшим олигархам, вызвала восторг у комментаторов.

«Шнур красавчик, как говорится, в ногу со временем», «Все песни в точку! На пике событий! Молодцы! Прям гимн простого русского народа, а не песня!», «У Шнура все песни всегда верны, правдивы, в точку и задевают нужные темы. Спасибо большое за творчество», — пишут фолловеры под видео.

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