«Раньше таких постов не делал»: Павел Воля впервые высказался об обстановке в стране

С начала спецоперации России на Украине многие звезды предпочли затаиться или вовсе пропасть из социальных сетей. По настоящего момента отмалчивался и юморист Павел Воля. У себя в телеграм-канале артист прервал тишину и объяснил, что в последнее время у него рука не поднимается публиковать что-то веселое – как-то не до этого.

«Сейчас понятно одно: самое главное — это люди, и как никогда сейчас людям нужно держаться за людей. Не ругаться, не доказывать свои точки зрения, а помогать. Только помощь может привести к чему-то хорошему. Поэтому в ближайшее время предлагаю заняться именно этим. Может для этого и нужны нам соцсети, которые у нас остались?», — написал свой первый пост в Telegram шоумен.

Воля подчеркнул, что сейчас как никогда близким, друзьям и родным нужна наша поддержка, людям независимо от их национальности надо держаться за людей. Призвал артист также не забывать и о тех, кому особенно важна помощь неравнодушных – тяжелобольным деткам. Сам Воля заметил, что прежде всегда старался делать это.

«Раньше я таких постов не делал. Помогал тихонько. Но раньше и такой ситуации не было. Хватало своих ресурсов, сториз и помощи людей. Но сейчас правда ситуация изменилась. Одного меня и моей скромной тишины недостаточно. Нужны мы все. Все, кто сможет», — уверен комик.

Ранее мы писали, что психолог-блогер Вероника Степанова раскритиковала звезд за молчание. Она считает, что в непростой ситуации стране и ее гражданам, которые являются поклонниками многих селебрити, просто необходимо общение с ними.

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