В белом, как и мама Алла: Лиза Галкина отметилась на прогулке в Израиле в однотонной олимпийке и модных джогерах

Дочка Пугачевой и Галкина вместе с родителями и братом появилась на променаде в Кесарии.

Алла Пугачева с семьей улетела в Израиль, чтобы, как она объяснила, подлечиться и провести каникулы вдали от дома. В Сети появилась фотография, на которой звездную чету запечатлели прогуливающейся по Кесарии, где уже вторую неделю проживает примадонна с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

Восьмилетняя Лиза Галкина для прогулки нарядилась во все белое, почти как мама Алла. Маленькая модница выбрала олимпийку на молнии и брюки трендового фасона джогеры. Голову от израильского солнца девочка прикрыла бейсболкой, а глаза защитила черными очками.

Семейство на променаде заметили прохожие, они и запечатлели звезд для своего селфи. Сама Пугачева не стала надевать головной убор или прятать глаза под солнцезащитными очками. Да и в ним не узнать примадонну было бы крайне сложно — легенду видно издалека.

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