«И есть завлекалочки!»: Бузова покрасилась в платиновую блондинку, как в период участия в «Доме-2»

Ольга Бузова пошла на эксперимент с имиджем и вернулась в платиновый блонд, с которым она пришла на «Дом-2» еще в качестве участницы.
Также звезда сделала стрижку, представ с идеальным срезом волос и длинной челкой. «И самое главное, что есть завлекалочки!» — сказала знаменитость.
«Я в восторге!» — прокомментировала Ольга Бузова.
Однако новый образ понравился далеко не всем подписчикам звезды в ее телеграм-канале. Многие фолловеры написали, что такой оттенок волос, по их мнению, делает ведущую визуально старше.
А вам нравится новый имидж Ольги Бузовой?
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