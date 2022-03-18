«И есть завлекалочки!»: Бузова покрасилась в платиновую блондинку, как в период участия в «Доме-2»

Ольга Бузова пошла на эксперимент с имиджем и вернулась в платиновый блонд, с которым она пришла на «Дом-2» еще в качестве участницы.

Также звезда сделала стрижку, представ с идеальным срезом волос и длинной челкой. «И самое главное, что есть завлекалочки!» — сказала знаменитость.

«Я в восторге!» — прокомментировала Ольга Бузова.

Однако новый образ понравился далеко не всем подписчикам звезды в ее телеграм-канале. Многие фолловеры написали, что такой оттенок волос, по их мнению, делает ведущую визуально старше.

А вам нравится новый имидж Ольги Бузовой?

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