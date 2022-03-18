Первое фото: экс-ведущая «Орла и решки» Алина Астровская родила сына

Бывшие ведущие популярного шоу канала «Пятница!» «Орел и решка» Алина Астровская и Антон Лаврентьев впервые стали родителями. Об этом в социальных сетях рассказал счастливый отец, опубликовав в личном блоге первое фото из роддома.

На снимке он зачарованно смотрит на своего малыша и улыбается ребенку. Лаврентьев решил разделить с любимой сложный путь появления на свет наследника и присутствовал при родоразрешении жены.

«Сегодня, 18 марта 2022 года, в день весеннего равноденствия, при полной луне у нас родился сын», — сообщил Антон поклонникам.

Напомним, ведущие познакомились и полюбили друг друга во время работы над шоу. О том, что у них отношения, признались публике в 2019 году. Поженились звезды официально в феврале прошлого года.

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