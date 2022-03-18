«Чудесная девочка»: Ханна запечатлела подросшую дочь, которая развлекала всю семью

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ханны появилась запись, в которой дочь знаменитости покрасовалась в домашнем костюме в мелкий горох. Наследница артистки веселила своих родных.
Адриана является большой любительницей поклонников певицы Ханны. Да и вся семья артистки обожает смешные фразы малышки. А недавно Адриана вместе с родителями приехала в гости к родственникам, где наследницу Ханны попросили станцевать для гостей.
Адриана в милом костюмчике и розовых носках вышла в центр комнаты, но выступать не стала. Несмотря на уговоры отца, малышка застеснялась и не захотела танцевать.
Но смущения Адрианы только больше умиляли фанатов семьи Ханны.
«Какая красавица Андриана», «Просто прелесть», «Так выросла малышка», «Чудесная девочка», «Какой она котенок», «Миленькая принцесса», — написали поклонники Ханны.
Напомним, ранее певица Ханна поздравила мужа с 23 Февраля. Артистка приготовила необычное свидание для возлюбленного. Муж Ханны — шоумен Пашу — смог насладиться крушением мебели в специально отведенном для этого месте.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.