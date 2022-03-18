Названа дата выхода первой серии подкаста принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к публикации первой части долгожданного подкаста. Подкаст выйдет, несмотря на конфликт между герцогами и стриминговым сервисом Spotify.

К слову, темой первых выпусков будет здравоохранение. И выйдет первая запись этим летом. Об этом сообщили people.com.

«Мы воодушевлены постоянными беседами, которые мы вели со Spotify по этой общей цели, и тесно сотрудничаем с их командой, а также с их высшим руководством, в разработке политики и стратегии, направленных на сведение к минимуму распространения дезинформации. По мере того, как мы развиваем Archewell Audio, мы стремимся к обеспечению слушателей качественной информацией, основанной на фактах, особенно когда речь идет об здравоохранении», — говорится в официальном заявлении герцога и герцогини Сассекских.

До этого Меган Маркл и принц Гарри обвинили стриминговый сервис в дезинформации о ковиде.

Напомним, ранее биограф королевской семьи рассказал о предстоящих мемуарах принца Гарри. Сообщается, что внук Елизаветы II не собирался рассказывать о конфликте с королевой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.