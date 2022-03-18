«Остается собой»: Миро пришла в восторг от натуральности Бузовой и ее контента в «Телеграме»

Блогер крайне редко говорит положительные слова о своих героях публикаций.

Блогер Лена Миро известна своим довольно однозначным взглядом на мир — через призму скепсиса. В своих публикациях она крайне редко хвалит героев, предпочитая искать в них недостатки.

Однако для Ольги Бузовой Лена Миро неожиданно нашла несколько ласковых слов.

«Акуле пера» понравилось, что Ольга Бузова в новых реалиях не стала изменять себе и продолжила «пилить контент» в своем телеграме в старых добрых традициях. Кроме того, даже не пытается показать себя лучше в «кружочках» канала, где нет компьютерных масок.

«Пожалуй, единственная из всех теток с трухлявого бревна, которая фигарит контент, востребованный в новой реальности. Остается собой, пока другие думают, как бы обработать свои видео так, чтобы образ жизни не так отчетливо читался на их пожеванных пряниках», — сказала про Бузову Миро.

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