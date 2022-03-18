«Чтобы крыша не поехала»: как Гузеева поднимает себе настроение

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, как и многие россияне, сейчас переживает тревожные времена. В личном блоге она рассказала, как теперь снимает стресс.

Оказалось, что ведущая сама печет хлеб из ржаной муки.

«Чтобы крыша окончательно не поехала, я испекла чудесный черный хлеб. А черный хлеб печь сложно. Очень-очень сложно», — рассказала артистка.

Звезда показала, как ест со своим другом свежую выпечку — просто посыпает его крупной солью. «Очень вкусно!» — утверждает Лариса Гузеева.

Ранее ведущий и психолог Михаил Лабковский поделился своим способом держаться на плаву — признаться себе самому, что на душе тяжело, но найти того, кому нужна помощь еще больше и уделить ему свое внимание.

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