Маленькая кокетка с помадой на губах: Арзамасова показала, какой была 23 года назад

Актриса Елизавета Арзамасова 17 марта отметила 27-летие. На следующий день звезда сериала «Папины дочки» подвела итоги своего праздника.

«После Дня рождения обычно впадаю в детство, читая поздравления друзей и многих совершенно незнакомых мне людей. В какой-то момент растрогалась до слез: хорошее и светлое в людях непобедимо. Где вы находите силы в любые времена на то, чтобы написать такие теплые слова и пожелания для чужой девчонки? Пусть и артистки. Ну и что… Я читаю с мокрыми глазами. Вы, как близкие друзья и родственники пишите. Спасибо вам до неба!» — обратилась к поклонникам артистка в своем телеграм-канале.

Пустившаяся в воспоминания Елизавета разворошила семейный альбом и нашла в нем фотографию 23-летней давности, где она совсем маленькой кокетничает перед фотографом.

«Я казалась себе неотразимой», — призналась Арзамасова. Она рассказала, что накрасила тогда губки, а потом слопала помаду в качестве десерта, сильно обеспокоив маму. К счастью, тогда все обошлось, животик не заболел.

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