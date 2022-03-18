«В скором времени»: Глюкоза не скрыла, что готовится стать мамой в третий раз

Певица уже воспитывает двух дочек от своего единственного мужа Александра Чистякова.

Певица Глюкоза (Глюк’oZa) призналась в личном блоге, что готова родить в третий раз. В свои 35 лет она уже дважды является мамой, подарив своему мужу, бизнесмену Александру Чистякову, дочерей Лидию и Веру.

«Детей очень хочу. И думаю, в скором времени», — не скрыла звезда.

К слову, младшую дочь Наталья Ионова (настоящее имя знаменитости) родила почти 11 лет назад, за такой период вполне можно загореться желанием вновь стать мамой и полностью восстановиться.

С Чистяковым Глюкоза состоит в законном браке с 2006 года, в прошлом году они с размахом отметили 15 лет со дня свадьбы.

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