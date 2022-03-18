Эмили Ратаковски поделилась умилительным фото подросшего ребенка

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски недавно улетела отдыхать и взяла наследника Сильвестра с собой. Знаменитость запечатлелась на фоне алого заката вместе с умилительным малышом.

Отметим, в прошлом году Ратаковски сделала себе необычный подарок на 8 Марта. В этот день знаменитость впервые стала матерью.

А в этом году Эмили позировала с малышом во время путешествия.

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К слову, Ратаковски не стала выбирать пол для ребенка. Она хочет, чтобы Сильвестр сделал это сам в осознанном возрасте.

«Нам нравится отвечать на вопросы людей, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что именно они сами нам расскажут об этом. Все смеются над этим. Однако все намного сложнее, чем те гениталии, с которыми может родиться наш ребенок: кем будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как он изменит нашу жизнь? Мне нравится идея навязать моему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов», — заявила в личном микроблоге актриса.

Напомним, ранее модель Эмили Ратаковски поделилась фотографией еще одного члена своей семьи. Примечательно, что до появления ребенка актриса нянчилась со своим щенком, которого почти не выпускала из рук.

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