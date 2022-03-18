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«Второе занятие в бассейне»: невестка Валерии стала водить годовалую дочь на плавание

Лиана Шульгина поделилась умилительными кадрами с наследницей.

«Второе занятие в бассейне»: невестка Валерии стала водить годовалую дочь на плавание
Лиана Шульгина. Фото: личный архив блогера

Среди последних публикаций личного микроблога жены Арсения Шульгина появилось видео из бассейна. На нем Лиана Шульгина плавает вместе с дочерью Селин.

Внучка певицы Валерии подросла и стала посещать уроки плавания. Недавно у Селин состоялось второе занятие.

«У нас сегодня второе занятие в бассейне. Понравилось больше, чем в первый раз! Пока ждали тренера, плавали на спине. И я увидела у нее с двух сторон коренные моляры, уже полностью прорезались. Позанимались… Пришел мальчик и наше занятие закончилось. Селин рвалась только играть с ним. Она очень общительная, всегда со всеми играет, делится игрушками, с игрушечной посуды всех пытается накормить, это очень забавно», – отметила Лиана.

О собственных тренировках Шульгина тоже не забывает.

«Селинка пошла есть и спать, а я решила потренироваться в зале. Это четвертая тренировка подряд. Сделала легкое кардио на эллипсе, без упражнений. Болит все тело. Планирую в субботу и воскресенье сделать отдых», – добавила невестка Валерии.

Напомним, ранее Лиана Шульгина пожаловалась на мужа. Знаменитость утверждает, что Арсений Шульгин мешает ей привести себя в форму.

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