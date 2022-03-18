«Все в очке!»: нелепая Бузова сделала оговорку по Фрейду в своем репертуаре

Ольга Бузова решила рассказать людям о проблеме с линзами, но получилось, как всегда.

Ольга Бузова в своем телеграме пожаловалась подписчикам, что не может нигде достать контактные линзы.

«Линз нет, от слова «совсем», — сказала певица.

По ее замечаниям, если они и имеются в оптиках, то по завышенной цене. Теперь ей чаще обычного приходится носить очки.

«Так что все в очке!» — брякнула звезда в своем репертуаре. Однако не постеснялась выложить этот ролик в Сеть. «Оговорочка по Фрейду», — отшутилась знаменитость.

Ранее мы писали, как Ольга Бузова страдает от ухода из России «Старбакса», знаменитость при этом ранее говорила, что ей безразличны сбежавшие от нас бренды.

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