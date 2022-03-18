«Не могу в это поверить! Почему?»: Яна Рудковская отреагировала на желание Алена Делона добровольно уйти из жизни

Культовый французский актер Ален Делон заявил, что намерен сделать эвтаназию в Швейцарии.

Известный продюсер и светская львица Яна Рудковская в своем телеграм-канале отреагировала на недавнее интервью французского актера Алена Делона.

86-летний звезда французского кино заявил, что намерен уйти из жизни с помощью эвтаназии.

«Мой любимый актер! Ну, нет! Я не могу в это поверить! Ну почему?» — риторически воскликнула Яна Рудковская в своем телеграм-аккаунте.

Напомним, Ален Делон в интервью нескольким французским изданиям озвучил свое намерение добровольно уйти из жизни с помощью эвтаназии.

«С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому — без больниц, уколов и всего прочего», — уверен Ален Делон.

Сейчас актер живет в Швейцарии, законы которой позволяют людям добровольно уйти из жизни. Сын Алена Делона Энтони Делон пообещал быть рядом с отцом, когда он решится на этот шаг.

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