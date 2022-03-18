«Сначала грязью обливают»: Стеша Маликова ответила тем, кто набивается к ней в друзья

Дочь Дмитрия Маликова рассказала о знакомых, которые хотят стать моделями в ее шоуруме.

Начинающий дизайнер Стеша Маликова заявила в своем Telegram о подругах, которые оказались лицемерами.

Модный бизнес Маликовой стал процветать, и еще недавние завистники захотели быть поближе к Стеше.

«Обожаю своих псевдоинстаграм-подружек. Сначала грязью обливают, а потом хотят в модели переделаться. Вы, может, определитесь. Пора бы», — написала Маликова в личном микроблоге.

«Тошно от двуличных людей», — добавила Маликова.

Поклонники Стеши поддержали модельера:

«Не расстраивайтесь из-за них, они этого не стоят», «Значит, просто завидуют. Ну и пусть продолжают это делать, пока вы добиваетесь еще больших высот», «Фальшивые друзья вокруг»; «Много корыстных людей вокруг, хотят дружить благодаря вашему статусу».

Напомним, ранее Стеша Маликова прогулялась по пляжу Дубая в струящемся платье цвета сочной травы. Наряд дочери композитора Маликова был украшен нежно-розовыми пятнами.

Платье Стеши, как и многие другие наряды знаменитости, принадлежит модной линейке бренда самой Маликовой. Знаменитость основала шоурум в начале пандемии.

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