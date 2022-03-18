СМИ: YouTube в России могут заблокировать до 27 марта

18 марта в СМИ появилась новость о том, что вслед за популярными западными соцсетями Роскомнадзор может ограничить в РФ доступ к видеохостингу YouTube.

В этот день ведомство опубликовало в Telegram сообщение о том, что официально потребовало от компании Google LLC «незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации» на упомянутом сайте. Отмечалось, что в видео YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации РФ и Белоруссии.

Если руководство западной компании не пойдет навстречу российской стороне, то популярный видеосервис может быть заблокирован в нашей стране.

И, как отмечает источник РИА Новости, близкий к Роскомнадзору, YouTube могли заблокировать еще на прошлой неделе, но не стали этого делать, так как случилась блокировка другой крупной социальной сети.

«Я уверен, что блокировку (YouTube. — Прим. авт.) просто отложили, чтобы было не все сразу, — сказал упомянутый источник. — Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности».

Напомним, ранее популярный видеохостинг заблокировал каналы ряда российских СМИ, таких как ТАСС, ВГТРК, «Россия сегодня», РБК, НТВ и Первый канал.

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