А может, ну его, этот сахар? 42-летняя Боня похвасталась идеальной талией

Виктория Боня заметно похудела и даже хочет набрать вес.

В период массовой скупки сахара на полках российских магазинов Виктория Боня дала повод задуматься. А стоит ли вообще увлекаться этим калорийным углеводом?

42-летняя экс-участница шоу «Дом-2» блеснула в социальных сетях осиной талией, кокетничая перед зеркалом. Этим видео она решила пожелать подписчикам позитивного настроения.

Ранее Виктория Боня рассказала, что сильно похудела в последнее время и хотела бы набрать вес, причем как можно скорее. Далеко не все подписчицы восприняли эту новость с радостью, ведь женскую зависть никто не отменял.

Кто-то из фолловеров заподозрил, что звезда таким образом решила просто лишний раз похвастаться своей фигурой.

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