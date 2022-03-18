«Я ушла в детей»: Алена Ашмарина из «Дома-2» объявила о расставании с бойфрендом

Бывшая участница «Дома-2», а ныне бизнесвумен Алена Ашмарина вновь потерпела неудачу в личной жизни. Ее попытки построить отношения с молодым человеком по имени Рами закончились провалом.

В своем телеграм-канале Алена Ашмарина сообщила, что она и Рами больше не вместе.

«Мои милые, на сегодня мы больше не живем вместе, уважительно относимся к друг другу и поддерживаем связь по работе. Я ушла в детей и работу с головой. Всех люблю, целую», — написала Алена Ашмарина.

Алена Ашмарина одна растит четверых дочерей. Старшую дочку Патрисию она родила в первом браке, вторую — Алису — от отношений с экс-участником «Дома-2» Ильей Григоренко.

А год назад Алена Ашмарина стала мамой двойняшек Арианы и Авроры. Папа девочек бросил Ашмарину, узнав, что она беременна.

Несмотря на неудачи в личной жизни, Алена Ашмарина считает себя счастливой и состоявшейся женщиной.

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