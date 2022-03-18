Идет за ручку, передвигается медленно: как выглядит Юдашкин после отстранения от Недели моды

Валентина Юдашкина показала во время прогулки его жена.

Российский кутюрье Валентин Юдашкин уже несколько лет мужественно сражается с онкологией. Превозмогая недуг, он целый год готовился к показу на Неделе моды в Париже.

Любому здравомыслящему человеку понятно, как важен для него каждый прожитый день и этот показ. Однако европейскому миру моды на это оказалось наплевать. Его отстранили от участия в знаковом для него мероприятии из-за позиции России на Украине.

В своем телеграме жена Валентина Юдашкина Марина показала, как выглядит ее муж сейчас. Чету запечатлели во время прогулки по двору возле их дома. От этих кадров сжимается сердце.

Избранница модельера ведет своего похудевшего супруга за ручку, как ребенка. Любимец публики медленно шагает за женой.

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