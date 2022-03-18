«Никаких завтра и потом!»: Ивлеева после санкций переоценила свою жизнь

Звезда Сети признается, что до сих пор не совсем понимает, куда ей двигаться дальше.

Российские блогеры после начала спецоперации России на Украине и последующих санкций с стороны Европы столкнулись с новыми реалиями — весь их привычный мир рухнул. Начиная с площадки для зарабатывания денег и заканчивая любимым кофе в «Старбаксе» и вещами в ЦУМе.

Настя Ивлеева призналась в своем телеграме, что до сих пор до конца не понимает, как ей работать на новой интернет-площадке, ведь старую, с миллионами подписчиков, в России заблокировали.

Тем не менее блогер пытается начать все сначала. Она организовала в «Телеграме» чат «Массонская ложечка» (с двумя «с»), собрав в нем любимых блогеров для усиления контента, а также переоценила свою жизнь.

«А знаете, что еще дала мне понять новая реальность?! Больше никакой отложенной жизни! Никаких завтра и потом как-нибудь. Не будет лучшего времени для реализации своих желаний, даже крохотных и бытовых. Жить, творить, влюбляться, гулять, делать, пробовать, ошибаться и снова пробовать сегодня, сейчас», — сказала Настя Ивлеева.

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