«Точно девочка»: поклонники Рианны уверены, что рассекретили пол будущего ребенка певицы

Папарацци заметили артистку в магазине детских вещей с миниатюрным платьем в руках.

Исполнительницу Рианну разоблачили во время покупок в бутике детских вещей. Поклонники заметили, что знаменитость выбрала одежду для девочек.

Рианна смотрела наряды у стенда с одеждой для маленьких принцесс. А на выходе из магазина будущую мамочку запечатлели с оранжевым платьем в руках. Поклонники возлюбленной артиста ASAP Rocky тут же предположили, что Рианна купила наряды для будущей дочери. Об этом сообщили The Daily Mail.

Сама Рианна не подтверждала пол ребенка. Однако фанаты певицы уверены, что знаменитость неоднократно намекала на скорое появление дочери на свет.

Когда Рианна снялась для обложки зарубежного глянца с округлившимся животом, она выбрала розовый пуховик. Даже в этом поклонники беременной звезды увидели намек на пол будущего ребенка Рианны.

«Рианна, рассказала нам, что у нее девочка, ничего не рассказывая! Это все розовый», — написали поклонники в личном микроблоге Рианны.

Напомним, Рианна рассказала об изменениях в своих бьюти-ритуалах во время беременности. У певицы обновились методы ухода за собой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.