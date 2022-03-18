Бузова вслед за Ивлеевой выложила в Сеть печальное видео, как тяжело ей без кофе из «Старбакса»

Тем не менее Настя Ивлеева нашла замену — напиток на банановом молоке от Мохаммеда.

Отечественным селебрити приходится привыкать к новым реалиям. И то, что любому провинциалу кажется обычной жизнью, для них — почти на уровне трагедии.

Настя Ивлеева и Ольга Бузова не могут сдержать эмоций по поводу закрытия «Старбакса». По старой привычке звезды бегут рассказывать об это в Сеть — теперь в «Телеграм».

Ольга Бузова заявила, что никак не может найти аналога привычному напитку и вынуждена привыкать к новым вкусам.

«Я говорила, что всякие закрытия меня не интересуют, но вот «Старбакса» мне не хватает. Скажите мне, где можно купить вкусный кофе в Москве? Я была фанаткой «Старбакса» всю жизнь. И сейчас, конечно, с этим проблема», — сказала в своем телеграме Бузова.

Про Настю Ивлееву мы писали ранее, блогер очень бурно отреагировала на известие о закрытии сети, но быстро подобрала замену — кофе от бармена по имени Мохаммед на банановом молоке. Ведущая была так очарована напитком, что позвала парня жить к себе.

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