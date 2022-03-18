«С недавних пор»: Маша Круглыхина «Дома-2» добилась от бывшего мужа алиментов на двух детей

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина поделилась хорошей новостью со своей аудиторией в социальной сети.

Мама троих детей, наконец-то, начала получать алименты от бывшего мужа Михаила Зайцева.

Маша Круглыхина рассказала, что на днях пошла оформлять пособие, как многодетная мама, на своих малышей. Как оказалось, ей положены сущие копейки.

Машу это расстроило, но она предпочла думать о хорошем. Круглыхина уверена, что сама сможет прокормить сына и дочерей.

«Слава богу, у меня есть маленькое дело, небольшие алименты с недавних пор и есть пока, на что жить и детей кормить», — поделилась Маша Круглыхина.

Напомним, Маша Круглыхина одна растит троих детей. С папой старшей дочери Лизы, Сергеем Адоевцевым, она рассталась после рождения девочки.

Со вторым мужем, Михаилом Зайцевым Маша Круглыхина порвала, когда ждала третьего ребенка – дочку Дашу. От Зайцева у Маши есть еще и трехлетний сын Илья.

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