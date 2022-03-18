«Столкнулась с русофобством»: Лавров объяснил, почему Валерия не стала знаменита на Западе

Промоутер Сергей Лавров объяснил, почему певица Валерия не стала звездой в Европе в начале двухтысячных годов.
«Она столкнулась с русофобством гораздо раньше, чем мы сейчас в 2022 году. Оно было всегда, в том числе и во время ее английской кампании в нулевые».
Как заметил Сергей Лавров, Валерия – мега-профессионал. Ей аккомпанировал национальный оркестр. В Англии выступления проходили с аншлагом.
Однако уже в те годы у концертных площадок стояли люди с политическими плакатами. Именно из-за русофобии она и не стала звездой в Европе, хотя по своему потенциалу была этого достойна, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Валерия в начале двухтысячных годов выпускала альбом в Великобритании. Однако огромной популярности на Западе он не получил.
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