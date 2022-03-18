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«Столкнулась с русофобством»: Лавров объяснил, почему Валерия не стала знаменита на Западе

Как он заметил, уже тогда перед концертными площадками стояли люди с политическими плакатами.

«Столкнулась с русофобством»: Лавров объяснил, почему Валерия не стала знаменита на Западе
Валерия. Фото: Globallookpress.com

Промоутер Сергей Лавров объяснил, почему певица Валерия не стала звездой в Европе в начале двухтысячных годов.

Валерия и Иосиф Пригожин
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

«Она столкнулась с русофобством гораздо раньше, чем мы сейчас в 2022 году. Оно было всегда, в том числе и во время ее английской кампании в нулевые».

Сергей Лавров

Как заметил Сергей Лавров, Валерия – мега-профессионал. Ей аккомпанировал национальный оркестр. В Англии выступления проходили с аншлагом.

Однако уже в те годы у концертных площадок стояли люди с политическими плакатами.  Именно из-за русофобии она и не стала звездой в Европе, хотя по своему потенциалу была этого достойна, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Валерия в начале двухтысячных годов выпускала альбом в Великобритании. Однако огромной популярности на Западе он не получил.

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АнглияВалерияВеликобританияЗападСергей Лавров