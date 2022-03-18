Копия Марго Робби: новую «мисс мира» сравнивают с голливудской актрисой

Модель Каролина Белявска обладает такой же ослепительной улыбкой, как и австралийская артистка.

После победы на международном конкурсе красоты «Мисс мира – 2022» Каролина Белявска получила новый негласный титул. Знаменитость нарекли копией актрисы Марго Робби.

В Сети стали обсуждать новую победительницу конкурса красоты. Модель из Польши, которой достался главный приз состязания красоток, получила множество комплиментов под фотографиями в своих социальных сетях.

Платиновую блондинку с роскошными локонами и королевской улыбкой стали сравнивать с актрисой Марго Робби. Обе знаменитости напомнили фанатам куклу Барби. К слову, Марго Робби уже согласилась сыграть знаменитую игрушку в предстоящем фильме.

«Она же вылитая Марго Робби», «Кого-то она мне напоминает…», «Как вы похожи с Марго Робби!», «Копия Марго Робби», – написали поклонники Каролины в комментариях под фото модели в социальной сети.

Напомним, ранее в Пуэрто-Рико прошел конкурс красоты «Мисс мира – 2022». Жюри конкурса признали, Каролина Белявска достойна первого места и титула «Мисс мира». Помимо модельного бизнеса, Каролина занимается теннисом и дайвингом, учится на менеджера и помогает бездомным в родном городе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.