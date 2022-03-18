«Ищут альтернативные обходные решения»: эксперт оценил творческие перспективы Лазарева и Лолиты

Как отметил исполнительный директор коммуникационного агентства All Star Media Виктор Устенко, сейчас некоторые звезды не могут выпускать новые песни.

Исполнительный директор коммуникационного агентства All Star Media Виктор Устенко рассказал о творческом будущем таких исполнителей, как Сергей Лазарев и Лолита, у которых были контракты с иностранными рекорд-лейблами.

«Если у артистов были действующие контракты с зарубежными рекорд-лейблами, то сейчас они не могут выпустить новые песни, поэтому активно ищут альтернативные обходные решения». Виктор Устенко

При этом он подчеркнул, что выступление многих артистов зависит от деталей их контрактов с рекорд-лейблами. По его мнению, концерты российские звезды все равно будут давать, а вот с новыми песнями пока все очень туманно, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что музыкальную индустрию ждут большие перемены в ближайшие месяцы. С началом спецоперации многие концерты звезд были отменены.

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