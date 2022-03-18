«Такое счастье, что появилась надежда»: Шукшина выступила за Россию с новым образом будущего

Мария Шукшина была одной из первых, кто открыто поддержал Россию в ее спецоперации на Украине.

«Я тут же дала пост о том, что я русская и мне не стыдно. Как можно этого стыдиться? Наоборот: такое счастье, что появилась наконец-то надежда, что мы выходим из этой повестки ненавистной. Вот поэтому я и не хочу, чтобы победа силового блока обнулилась. Я за абсолютно жесткие меры», — рассказала Мария Шукшина «Царьграду».

Актриса считает, что спецоперация имеет духовное значение — это своего рода борьба добра со злом. А россиянам в настоящий момент необходима духовная идея. Без нее соотечественники чувствуют себя плохо, бессмысленно.

Шукшина предлагает возродить систему пропаганды, политинформации, просветительскую функцию.

«Если мы начинаем строить новую страну с новым образом будущего, то нужно провозгласить национальную идею и ее всеми силами популяризировать, но только уже новыми кадрами. Я выступаю за чистку рядов», — сказала Шукшина.

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