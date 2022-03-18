«Невероятно стильная»: Валерия в меховом пальто оттенка айвори предстала с мужем в Санкт-Петербурге

Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Санкт-Петербург. Продюсер сразу предупредил публику, которая в последнее время сильно волнуется из-за звезд, улетающих из Москвы, что они отправились в путь ненадолго: певица выступит на концерте и сразу назад.

Валерия, стоит отметить, порядком утеплилась в Северную столицу, примерив модное меховое пальто с двойными лацканами свободного кроя.

«Невероятно стильная», «Валерия такая красивая», «Даже в дороге хороша», — откликнулись фолловеры в «Телеграме».

Ранее артистка говорила, что собирается уйти со сцены, полагая, что уже не «вписывается в тиктоковскую реальность». Однако ее муж Иосиф Пригожин уверен: его жена еще даст фору на эстраде, кроме того, она отлично получает — 2–3, 5 млн рублей за один концерт.

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