«Киркоров дружит с Лорак»: критик Остудин объяснил долгое молчание поп-короля в соцсетях

По его словам, украинская певица всегда тяготела к России и сейчас оказалась в сложной ситуации.

Музыкальный критик Алексей Остудин объяснил, почему поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров вдруг резко замолчал в соцсетях.

«Филипп Киркоров дружит с Ани Лорак. У Филиппа последний пост датирован концом февраля. Вы понимаете, что это означает для Филиппа Киркорова — ничего не публиковать в Сети, и так долго?!» Алексей Остудин

По словам Алексея Остудина, близкая подруга Филиппа Киркорова Ани Лорак всегда тяготела к России. На Западе стать известной у нее не получалось.

При этом он заметил, что о ее творческом будущем в России говорить сегодня крайне сложно. Предугадать, как будут развиваться события, нельзя даже на ближайший месяц, сообщает МК.ru.

больше по теме Ани Лорак отменила концерт в России Из-за ситуации на Украине.

Напомним, что Филипп Киркоров действительно никак не высказывается о спецоперации в Донбассе. Прим этом он по-прежнему состоит в жюри шоу «Маска» на канале НТВ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.