«Киркоров дружит с Лорак»: критик Остудин объяснил долгое молчание поп-короля в соцсетях

Музыкальный критик Алексей Остудин объяснил, почему поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров вдруг резко замолчал в соцсетях.
«Филипп Киркоров дружит с Ани Лорак. У Филиппа последний пост датирован концом февраля. Вы понимаете, что это означает для Филиппа Киркорова — ничего не публиковать в Сети, и так долго?!»
По словам Алексея Остудина, близкая подруга Филиппа Киркорова Ани Лорак всегда тяготела к России. На Западе стать известной у нее не получалось.
При этом он заметил, что о ее творческом будущем в России говорить сегодня крайне сложно. Предугадать, как будут развиваться события, нельзя даже на ближайший месяц, сообщает МК.ru.
Напомним, что Филипп Киркоров действительно никак не высказывается о спецоперации в Донбассе. Прим этом он по-прежнему состоит в жюри шоу «Маска» на канале НТВ.
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