Как отметил актер, скорее всего, звезду Голливуда попросили сказать слова в защиту Украины.

Актер Дмитрий Певцов в «Телеграме» посоветовал звезде Голливуда Арнольду Шварценеггеру изучать историю. Также он пожалел актера, который, как он думает, не знаком с историей России.

По словам Певцова, Шварценеггер — бедный человек. Он напомнил, что Украины никогда не существовало в тех границах, как сейчас, до СССР. Также он посоветовал коллеге получше ознакомиться с историей бандеровского движения.

«Шварценеггер выступил с таким обращением, потому что не знает историю. История Америки очень коротенькая. Когда Григорий Потемкин присоединил Крым к России, США только закончили войну за независимость, их еще на политической карте мира не было. Ему сложно, он не в курсе истории российской. Бывают такие глупости, что ж делать, только пожалеть его». Дмитрий Певцов

Ранее Арнольд Шварценеггер создал «Телегам». Сначала он рассказал, как увидел в 1981 году выступление легендарного советского штангиста Юрия Власова, повесил его фото на стене своей комнаты и потом долгое время ругался с отцом, воевавшим против СССР.

Однако в конце Арнольд Шварценеггер неожиданно стал говорить о спецоперации и о том, что якобы российское правительство обманывает людей.

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