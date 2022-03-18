«Бузова найдет деньги в другом месте»: гимнастка Иванова раскритиковала телеведущую и соцсети

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова в студии программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» негативно отозвался о певице Ольге Бузовой, которая лишилась своих многочисленных подписчиков в одной из соцсетей.

«Что мы приобретаем от ее популярности? Бузова пусть и переживает из-за закрытия соцсети. В мое время популярность была другой. Мы без соцсетей обходились. Надо сначала отпахать, столько преодолеть. Вот чем надо гордиться. Бузова найдет в другом месте деньги. Она не пропадет». Лидия Иванова

Как отметила Иванова, ей больно было смотреть, когда в мир спорта заходят такие люди, как Ольга Бузова. «Она совершенно не спортсменка, но пришла зачем-то на фигурное катание. И показала то, что не имела право показать. Фигурное катание — это красота прежде всего», — заявила Лидия Иванова.

Напомним, что у Ольги Бузовой в популярной иностранной соцсети было более 23 миллионов подписчиков. В «Телеграме» у нее пока нет и миллиона пользователей.

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