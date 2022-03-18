Украинский певец Левченко арестован в Подмосковье за призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ

Суд в Подмосковье арестовал украинского музыканта Игоря Левченко, который ранее призывал к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Известно, что Игорю Левченко 25 лет. Он обвиняется в экстремизме. На данный момент музыкант находится под стражей.
Ранее Игорь Левченко в соцсетях опубликовал видео с призывом применять насилие в отношении российских военнослужащих. Свою вину певец уже признал полностью. Не установлено, сколько человек посмотрели его видео, сообщает ТАСС.
Напомним, что не так давно в России была заблокирована одна из популярных соцсетей. Ее создатели также не запрещали гражданам Украины высказываться о насилии в отношении российских военнослужащих.
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