Элегантный блонд, паутинка мелких морщинок: как Орбакайте выглядела в юности и какой стала в 50 лет

Певица все так же хороша собой.

Старшая дочка Аллы Пугачевой с юных лет блистает в кино. С детства Кристина Орбакайте пыталась доказать — она не бледная тень своей именитой мамы. И, надо признать, ей это удалось. Артистка успешно снимается в кино, дает концерты, выступает на фестивалях. Певица сама сделала себе имя, став звездой первого эшелона.

Большую часть времени Кристина проводит с семьей в Штатах. По словам певицы, для нее счастье, когда все ее дети собираются за одним столом. Такое случается нечасто. Сыновья артистки — Никита Пресняков и Дени Байсаров — давно повзрослели и стали самостоятельными, под опекой мамы остается только девятилетняя Клава.

Кстати, надо отдать должное певице, с годами она совсем не поменялась. Кристина Орбакайте — обладательница роскошных белокурых локонов, стройной фигуры и запоминающейся внешности. Естественно, с возрастом у Орбакайте появились едва заметные мимические морщинки. Однако выглядит певица просто восхитительно.

К слову, Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным уехали в Израиль. По слухам, звездная чета взяла в аренду трехэтажную виллу с бассейном. Пара поселилась с двойняшками Гарри и Лизой в небольшом городе Кесария. Еще Сергей Соседов говорил о том, что Примадонна часто ездила в Израиль, там у нее много друзей.

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