«Провинциальная муза»: Проскурякова показала, как выглядела девять лет назад

Юлия Проскурякова замужем за Игорем Николаевым более десяти лет. Они познакомились на концерте музыканта в провинции, куда Юлия попала по совету подруги. Случайным образом Проскуряковой удалось пробраться к сцене, где она вручила музыканту диск со своими песнями. А спустя время Николаев пригласил девушку в Москву.

В своем телеграм-канале Юлия поделилась архивными кадрами девятилетней давности.

«Девять лет назад «Провинциальная муза». С Лешей Барабашом и Иваном Криворучко», — написала Проскурякова.

Напомним, Юлия не только поет, но и играет на сцене. Недавно она стала дипломированной актрисой, получив диплом ГИТИСа. Также Проскурякова родила Николаеву дочь Веронику, которой в этом году исполнится семь лет.

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