В Кесарии уже +15, теплынь! В каких условиях Галкин живет с Аллой в Израиле

Алла Пугачева вместе с шоуменом Максимом Галкиным уехала в Израиль. Ранее местопребывание звездной четы раскрыл Андрей Данилко. Украинский певец дал понять, что Примадонна с мужем давно планировали отпуск за границей. По слухам, выбор пал именно на небольшой город Кесария, где певица сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном. Ну а поклонников артистки волнует один вопрос: почему дети Примадонны не ходят в школу. На это певица ответила лаконично: у них каникулы. Также Алла Борисовна уточнила, что ни о какой эмиграции речи не шло. Она с семьей обязательно вернется на родину.

Пока с Аллой Максим Галкин наслаждаются погожей теплой погодой. Так, к примеру, в Кесарии уже +15, теплынь. Один из популярных Telegram-каналов («НеМалахов»), опубликовал первое фото Пугачевой в Израиле. Дети певицы могут гулять в тонких курточках и футболках. А вот в деревне Грязь им пришлось бы утеплиться. Погода в Подмосковье весенней оттепелью пока не радует. Все ходят в шапках, шарфах и куртках. Все еще держится стабильная минусовая температура. Правда, и здесь скоро потеплеет.

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