«Требовательный и прижимистый»: Градский платил домработнице 50 тысяч рублей и не поощрял отдых

При этом график у работницы был щадящим.

Александр Градский ушел из жизни в конце ноября прошлого года. последних 17 лет он прожил с Мариной Коташенко, которая родила ему двух сыновей. А 15 лет в доме мэтра работала домработница по имени Елена.

По словам Елены, график у нее был щадящим – с 9 до 17 часов, при этом суббота и воскресенье – выходные. За все это она получала 50 тысяч рублей. А вот в отпуск не ходила, музыкант не оплачивал такое удовольствие. Градского Елена охарактеризовала как «требовательного и немного прижимистого».

«Конечно, Александр Борисович предлагал мне отдохнуть, но за свой счет. Я выбирала работу, нужно было деньги зарабатывать», — цитирует Елену «АиФ».

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