«Бузову меньше всего жалко»: Анисимов — о переживаниях звезды после закрытия популярной соцсети

Как отметил телеведущий, певица заработает свои деньги и на других площадках.

Телеведущий Антон Анисимов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» заявил, что ему совсем не жалко певицу Ольгу Бузову после закрытия одной из популярных соцсетей.

«Мне Бузову меньше всего жалко. У нее огромное количество других площадок, где она зарабатывает. Я подписан не только на спортсменов, но и на политиков. Очень много призывов к смерти. Хотят бросить на нас ядерную бомбу, и чтобы наши дети умерли от рака». Антон Анисимов

Как отметил Анисимов, он не понимает, почему должен жалеть в сложившихся обстоятельствах Ольгу Бузову. «Я после этого должен жалеть госпожу Бузову, которая плачет из-за закрытия этой соцсети. Я спокойно отношусь к негативным комментариям, это моя работа их читать. А моей маме плохо потом неделю после просмотра таких комментариев. Почему я должен жалеть Бузову?» — заявил Антон Анисимов.

Напомним, что у Ольги Бузовой в популярной иностранной соцсети было более 23 миллионов подписчиков. В «Телеграме» у нее пока нет и миллиона.

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