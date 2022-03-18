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Чтобы слиться с толпой? Пугачева в потертых джинсиках и лонгсливе оделась как простая горожанка

Примадонна, судя по всему, знает толк в конспирации.

Чтобы слиться с толпой? Пугачева в потертых джинсиках и лонгсливе оделась как простая горожанка
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Евгения Гусева/КП

Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным проводит отпуск в Израиле. Ранее место пребывания Примадонны с ее звездным семейством раскрыл Андрей Данилко. Он подтвердил, что певица действительно уехала за границу, отдав предпочтение именно этой стране. Как говорила артистка, она уехала, чтобы отдохнуть и немного подлечиться. Тем более что пока Максим Галкин сидит без рекламных контрактов. Все свободное время он посвящает жене Алле и восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе.

Тем временем,один из популярных Telegram-каналов опубликовал первое фото Аллы Пугачевой, которое было сделано на прогулке в Израиле. С детьми певица обосновалась в небольшом городке Кесария. Многие поклонники Примадонны обратили внимание на то, что артистка оделась как самая обычная горожанка. Куда девались люксовые бренды, элегантные платья, дорогие костюмы, в которых Алла Борисовна щеголяла в бутике модельера Игоря Гуляева? Видимо, певица знает толк в конспирации. Для того, чтобы слиться с толпой, Пугачева примерила потертые джинсы и белоснежный лонгслив, набросив на плечи вязаный джемпер.

Певица Алла Пугачева и Игорь Гуляев
Алла Пугачева всегда одевалась со вкусом, ярко и эффектно. Фото: соцсети героя публикации

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