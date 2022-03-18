«Будем требовать, чтобы заменили»: Бурханова-Калинина выступила за увольнение Меньшикова

Актриса Елена Бурханова-Калинина, которая среди прочих была восстановлена на работе в Театре имени Ермоловой, заявила, что вместе с некоторыми коллегами будет добиваться увольнения худрука Олега Меньшикова.

По ее словам, штаны просиживать в театре она не будет, хоть новых ролей и уже давно не получает. Она будет ходить на репетиции и смотреть спектакли. При этом борьбу с Меньшиковым актриса не прекратит. Она рада, что удалось победить в суде.

«Значит мы правы, а работодатель не прав, нарушил закон. Есть основания написать в Департамент культуры письмо, чтобы наше руководство наказали. Мы будем требовать, чтобы их заменили. Зачем такие руководители нужны?» Елена Бурханова-Калинина

Напомним, что Тверской суд 17 марта восстановил на работе пятерых актеров театра имени Ермоловой. Актеров восстановили с компенсацией за вынужденные прогулы и выплатой за моральный ущерб, сообщает «Комсомольская правда».

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