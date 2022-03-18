«Будем требовать, чтобы заменили»: Бурханова-Калинина выступила за увольнение Меньшикова

Актриса Елена Бурханова-Калинина, которая среди прочих была восстановлена на работе в Театре имени Ермоловой, заявила, что вместе с некоторыми коллегами будет добиваться увольнения худрука Олега Меньшикова.
По ее словам, штаны просиживать в театре она не будет, хоть новых ролей и уже давно не получает. Она будет ходить на репетиции и смотреть спектакли. При этом борьбу с Меньшиковым актриса не прекратит. Она рада, что удалось победить в суде.
«Значит мы правы, а работодатель не прав, нарушил закон. Есть основания написать в Департамент культуры письмо, чтобы наше руководство наказали. Мы будем требовать, чтобы их заменили. Зачем такие руководители нужны?»
Напомним, что Тверской суд 17 марта восстановил на работе пятерых актеров театра имени Ермоловой. Актеров восстановили с компенсацией за вынужденные прогулы и выплатой за моральный ущерб, сообщает «Комсомольская правда».
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