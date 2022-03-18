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«Давили, от ее имени звонили разные люди»: известный адвокат вспомнил, как Пугачева прикладывала руку к делу Орбакайте и Байсарова

Александр Добровинский защищал интересы бизнесмена.

«Давили, от ее имени звонили разные люди»: известный адвокат вспомнил, как Пугачева прикладывала руку к делу Орбакайте и Байсарова
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Несколько лет назад Кристина Орбакайте и бизнесмен Руслан Байсаров решали в суде вопрос опеки над общим сыном Дени. Интересы миллионера тогда представлял адвокат Александр Добровинский.

Накануне он признался, что не побоялся браться за столь серьезное дело, хотя давление со стороны Аллы Пугачевой было.

Александр Добровинский
Александр Добровинский. Фото: личный архив

«Алла Борисовна – это, в общем, один из центральных персонажей в нашей стране. Поэтому, конечно, давили, от ее имени звонили разные люди», — сказал Добровинский в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Добровинский рассказал, как выиграл дело Филиппа Киркорова против помощника режиссера и почему встал на защиту семьи покойного Сергея Захарова, который умер в результате аварии, устроенной Михаилом Ефремовым в центре Москвы.

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«Загугли звезду»Александр ДобровинскийАлла ПугачеваДени БайсаровКристина ОрбакайтеРуслан Байсаров