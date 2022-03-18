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Какое русское блюдо не переваривает французский муж Водяновой

Антуан Арно до сих пор не может «раскусить» особенности русской кухни.

Какое русское блюдо не переваривает французский муж Водяновой
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: Globallookpress.com

Звездные мамы отечественных селебрити появятся в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Так, в гостях у светской львицы побывает и мама русской модели Натальи Водяновой. Эта манекенщица покорила не только Францию, она стала музой для многих именитых модельеров и кутюрье.

В интервью с телеведущей Лариса Викторовна рассказала о том, какое русское блюдо ее французский зять не переносит на дух. Оказывается, бизнесмен Антуан Арно до сих пор не «раскусил» наши деликатесы. К примеру, муж Натальи Водяновой отказывается есть холодец. Это блюдо француз сравнивает с собачьим кормом. Он просто не понимает, как это есть.

Модель Наталья Водянова с дочкой Невой
Наталья Водянова с дочкой Невой. Фото: личный архив

Ну а сама Водянова говорила, что ее муж совершенно не умеет готовить. Для него верх кулинарного мастерства — это самая обычная яичница на завтрак. И даже это блюдо Арно считает шедевром в своем исполнении. Ничего сложнее яичницы, он видимо, никогда не готовил. Зато мужа-француза Наталья считает самым заботливым отцом. Если в кулинарии он не силен, зато с детьми справляется отлично. Может с ними и погулять, и поиграть, и досуг провести, и спать уложить, если ее нет дома.

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