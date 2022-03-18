«Ее понесло»: банщик Сергей Кузнецов рассказал, как пытался отучить Анастасию Волочкову от зависимости

Балерина Анастасия Волочкова опять в центре скандала. Причем с новой силой разгорается прошлый инцидент, который, казалось, уже был исчерпан. Дело в том, что в Сети появились кадры из аэропорта, проливающие свет на поведение артистки в аэропорту в январе: Волочкова демонстрирует полицейским содержимое своего нижнего белья.

В тот период звезда встречалась с банщиком Сереем Кузнецовым. Вместе с ним балерина возвращалась с Мальдив, но мужчина признался, что не присутствовал при обнажении подруги. Для него это стало такой же новостью, как и для многих.

На тот момент Волочкова была в нетрезвом состоянии. Это подтвердил ее директор. А Кузнецов признался, что старался оградить звезду от алкоголя. Но безуспешно — тут проглядел.

«От алкоголя ее избавил на время отдыха,—- цитирует банщика телеграм-канал «Звездач». — Как приехали, меня же с ней не было, так как я сразу на работу вернулся. Ну и, конечно, ее понесло. А меняться она не захотела, хотя я ее не раз об этом просил. Я рад, что это быстро все закончилось, а то я привыкаю к человеку, и было бы больно при расставании».

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