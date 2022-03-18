«Шоу-бизнес – клубок скорпионов»: звездный адвокат рассказал, как за пять дней оправдал Киркорова

Несколько лет назад поп-короля обвинили в избиении помощника режиссера Марины Яблоковой.

Александр Добровинский – один из звездных адвокатов, на счету которого самые громкие дела. Так, несколько лет назад он взялся за дело Филиппа Киркорова, которого обвинили в избиении помощника режиссера Марины Яблоковой во время репетиции «Золотого граммофона» в Кремлевском дворце.

По словам правозащитника, это дело было одним из самых коротких в его практике. Чтобы поставить точку в обвинении Киркорова, Добровинскому понадобилось взять запись с камер Кремлевского дворца и показать ее некоторым ведущим журналистам. За работу он принялся в субботу, встретившись в кафе с поп-королем, а уже во вторник Киркоров и Яблокова подписали мировое соглашение. В среду суд прекратил дело.

«Шоу- бизнес — это такой клубок скорпионов, они там хорошо едят друг друга. И тоже понятно, почему и так далее», — сказал Добровинский в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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