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«Мы не суеверные»: Надежда Ермакова из «Дома-2» показала обручальные кольца

Невеста готовится выйти замуж на телепроекте за бойфренда младше себя на 14 лет.

«Мы не суеверные»: Надежда Ермакова из «Дома-2» показала обручальные кольца
Надежда Ермакова. Кадр из шоу "Дом-2"

38-летняя звезда телепроекта «Дом-2» Надежда Ермакова и ее 24-летний бойфренд Даниэль Чистов готовятся к свадьбе. Еще в феврале церемония была под вопросом, так как пара объявила о разрыве, но страсти поутихли, они воссоединились и продолжили приготовления.

Накануне Ермакова и Чистов закрепили серьезность своих намерений походом в магазин за обручальными кольцами. Об этом девушка рассказала в своем микроблоге.

«Дело приятное, но сложное! Мы поняли одно, что не суеверные, выбирать будем не гладкие кольца, а те, что запали в душу», — поведала звезда реалити.

Надя Ермакова показала кольца. Фото: соцсети

Ермакова показала фото колец, на которых они с женихом остановили выбор. Это оказались резные изделия из белого золота, инкрустированные камнями. Напомним, свадьбу пара назначила на май. Так что в суеверия невеста и жених явно не верят.

Надя Ермакова и Даниэль Чистов. Фото: соцсети

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