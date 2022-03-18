«Вовремя купила!»: Елизавета Туктамышева на фоне санкций похвасталась новенькой иномаркой

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не так давно стала обладательницей новенького автомобиля. Спортсменка лично выбирала ее в салоне, протестировала и теперь с удовольствием рассекает на дорогах столицы за рулем миниатюрной малолитражки.

На фоне санкций, которые иностранные автопроизводители начали вводить по отношению к России, ограничив в том числе ввоз новых машин, автоледи посмотрела на своего «железного коня» под другим углом.

«Вовремя купила», — заключила спортсменка, позируя за рулем иномарки для соцсетей.

Даже если этот английский автобренд и вернется в автосалоны, то уже явно по другой цене, ведь стоимость зависит от курса валюты. Так что Туктамышева, можно сказать, еще и неплохо вложилась.

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