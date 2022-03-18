«Лишилась еще одного»: сестра Ольги Бузовой заговорила о предательстве

Некоторое время назад между родными сестрами пробежала черная кошка.

У Ольги Бузовой есть младшая сестра Анна. Вот только отношения между близкими родственницами не самые лучшие. Например, Анны не было среди гостей Ольги на ее дне рождения, который она отметила в Сочи в январе этого года.

Накануне младшая Бузова заговорила об очередном предательстве. Анна поссорилась с близкой подругой, имя которой раскрывать не стала.

«Ой, девочки! Только что лишилась еще одного человека в своем окружении. Как же люди открываются и раскрываются в сложных жизненных ситуациях – лицемерие, ложь, гниль прям вылезают наружу. Печаль печальная… Но я думаю, что все к лучшему. От таких подруг-змей лучше избавляться — чем раньше, тем меньше крови они попьют», — написала Бузова в своем телеграм-канале.

Напомним, причиной сложных отношений между сестрами стал тот факт, что Ольга в одном из интервью рассказала о том, что помогла Анне купить квартиру.

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