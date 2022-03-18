«Для меня это большая честь»: Пригожин оценил слова дочери Валерии, что он ее настоящий отец

Как отметил продюсер, это дает ему повод для гордости.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что испытывает невероятную гордость после слов дочери певицы Валерии Шены Шульгиной.

«Для меня это высокая награда стать родным отцом для небиологического ребенка. Наверное, я что-то делал то, что дает мне повод для гордости. Я горжусь теми словами, которые она сказала в мой адрес». Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, для него это огромное счастье. «Значит я сумел стать для нее родным отцом. Для меня это большая честь», — заметил продюсер.

Ранее Шена Шульгина заявила, что при друзьях всегда называет Иосифа Пригожина «батькой». «Мужчина полюбил женщину и взял ответственность за ее троих детей, маленьких, несносных. Он полюбил нас, хотя не обязан был», — заявила, в частности, Шена Шульгина.

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