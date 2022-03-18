«Я не нахожусь с Ярмольником в Юрмале»: Хазанов высказался о своем местонахождении

Юморист еще больше запутал своих поклонников.

Артист эстрады Геннадий Хазанов в беседе с Teleprogramma.pro опроверг слухи, что находится вместе со своим другом телеведущим и актером Леонидом Ярмольником в Юрмале.

«Вас очень плохо слышно. Я не нахожусь с Ярмольником в Юрмале. Я с Ярмольником не нахожусь». Геннадий Хазанов

Ранее Леонид Ярмольник заявил, что уехал в Юрмалу, где с весны и до осени проводят время его внуки. При этом он обмолвился, что его друг Геннадий Хазанов также находится в Латвии. Они общаются с давним товарищем по телефону.

«Я тут прогуливался с внуками, с Геной Хазановым, который сейчас здесь, мы разговаривали. Радует только одно: видимо, еще узнают», — говорил, в частности, Ярмольник.

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