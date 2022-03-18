Новости шоу-бизнеса: сколько миллиардов заработала в России Ротару, где находится Орбакайте, Барановская высказалась об увольнении

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали популярными 17 марта, - в обзоре Teleprogramma.pro.

София Ротару примкнула к числу тех украинских артистов, кто негативно высказывался о России. А тем временем, как подсчитали журналисты, миллиардное состояние на покупку своей недвижимости артистка заработала именно в России. Дома и квартиры певицы оцениваются в три миллиарда рублей.

Тем временем Авраам Руссо рассказал, где в эти дни находится Кристина Орбакайте, а Юлия Барановская высказалась о своем увольнении.

Об этих и других новостях шоу-бизнеса, которые стали самыми читаемыми 17 марта, — в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Сколько стоит недвижимость Софии Ротару

София Ротару стала одной из тех, кто наряду с другими украинскими звездами, высказали негативное отношение в адрес России после начала спецоперации на Донбассе. Между тем певица владеет недвижимостью на сумму три миллиарда рублей. Заработала эти деньги артистка, естественно, в России.

В собственности Ротару – четырехкомнатная квартира в центре Киева, трехэтажный особняк в элитном поселке неподалеку от украинской столицы, шикарная квартира в Москве, дом в Крыму и даже отель в Ялте.

больше по теме Обиженная на Россию София Ротару заработала на концертах недвижимость на 3 миллиарда рублей

Авраам Руссо рассекретил местоположение Кристины Орбакайте

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин, по слухам, проводят отпуск в Израиле, старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с семьей находится в Майами. Об этом рассказал ее друг, артист Авраам Руссо.

«Кристина в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты. Мне по барабану, что они думают», — сказал Руссо.

Юлия Барановская прокомментировала свое увольнение с Первого канала

После начала спецоперации на Украине федеральные каналы приостановили показ многих развлекательных программ. В связи с этим, Юлию Барановскую засыпали вопросами, будет ли выходить в эфир шоу «Мужское/Женское».

«Очень много вопросов про нашу программу «Мужское/Женское». Новые выпуски обязательно будут!» — пообещала бывшая избранница Андрея Аршавина в блоге.

больше по теме Юлия Барановская высказалась о своем увольнении

Светлана Лобода показала свой украинский паспорт

Накануне стало известно, что Светлана Лобода давно отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства Мальты. Якобы певица вложилась в недвижимость несколько лет назад и теперь живет в Европе, откуда оплакивает события на Украине.

Накануне Лобода показала в соцсетях свой украинский паспорт. При этом наличие виллы на Мальте отрицать не стала.

больше по теме Лобода впервые прокомментировала отказ от украинского гражданства и показала паспорт

Яна Рудковская назвала истинный возраст Екатерины Андреевой

Звезда Первого канала Екатерина Андреева не скрывает свой возраст. Она утверждает, что родилась в 1965 году. Хотя в разных источниках информация разнится. Даже «Википедия» в этом вопросе не может прийти к единому мнению.

Накануне Яна Рудковская восхитилась красотой и профессионализмом Андреевой в своем телеграм-канале и раскрыла ее год рождения.

«Пример вечной женской красоты и профессионализма. К слову, Катя 1965 года рождения», — написала Рудковская.

больше по теме «Пример вечной женской красоты»: Рудковская раскрыла настоящий возраст Андреевой

Юсиф Эйвазов вынужден перенести концерт

Юсиф Эйвазов был вынужден перенести свой с Кириллом Туриченко концерт. Об этом оперный певец сообщил в соцсетях. Выступление в «Крокусе» теперь пройдет 21 сентября 2022 года.

больше по теме «К большому сожалению»: Юсиф Эйвазов перенес концерт с Кириллом Туриченко

Причина – осложнение логистики и передвижений.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.