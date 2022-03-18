Новости шоу-бизнеса: сколько миллиардов заработала в России Ротару, где находится Орбакайте, Барановская высказалась об увольнении

София Ротару примкнула к числу тех украинских артистов, кто негативно высказывался о России. А тем временем, как подсчитали журналисты, миллиардное состояние на покупку своей недвижимости артистка заработала именно в России. Дома и квартиры певицы оцениваются в три миллиарда рублей.
Тем временем Авраам Руссо рассказал, где в эти дни находится Кристина Орбакайте, а Юлия Барановская высказалась о своем увольнении.
Об этих и других новостях шоу-бизнеса, которые стали самыми читаемыми 17 марта, — в обзоре сайта Teleprogramma.pro.
Сколько стоит недвижимость Софии Ротару
София Ротару стала одной из тех, кто наряду с другими украинскими звездами, высказали негативное отношение в адрес России после начала спецоперации на Донбассе. Между тем певица владеет недвижимостью на сумму три миллиарда рублей. Заработала эти деньги артистка, естественно, в России.
В собственности Ротару – четырехкомнатная квартира в центре Киева, трехэтажный особняк в элитном поселке неподалеку от украинской столицы, шикарная квартира в Москве, дом в Крыму и даже отель в Ялте.
Авраам Руссо рассекретил местоположение Кристины Орбакайте
Пока Алла Пугачева и Максим Галкин, по слухам, проводят отпуск в Израиле, старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с семьей находится в Майами. Об этом рассказал ее друг, артист Авраам Руссо.
«Кристина в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты. Мне по барабану, что они думают», — сказал Руссо.
Юлия Барановская прокомментировала свое увольнение с Первого канала
После начала спецоперации на Украине федеральные каналы приостановили показ многих развлекательных программ. В связи с этим, Юлию Барановскую засыпали вопросами, будет ли выходить в эфир шоу «Мужское/Женское».
«Очень много вопросов про нашу программу «Мужское/Женское». Новые выпуски обязательно будут!» — пообещала бывшая избранница Андрея Аршавина в блоге.
Светлана Лобода показала свой украинский паспорт
Накануне стало известно, что Светлана Лобода давно отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства Мальты. Якобы певица вложилась в недвижимость несколько лет назад и теперь живет в Европе, откуда оплакивает события на Украине.
Накануне Лобода показала в соцсетях свой украинский паспорт. При этом наличие виллы на Мальте отрицать не стала.
Яна Рудковская назвала истинный возраст Екатерины Андреевой
Звезда Первого канала Екатерина Андреева не скрывает свой возраст. Она утверждает, что родилась в 1965 году. Хотя в разных источниках информация разнится. Даже «Википедия» в этом вопросе не может прийти к единому мнению.
Накануне Яна Рудковская восхитилась красотой и профессионализмом Андреевой в своем телеграм-канале и раскрыла ее год рождения.
«Пример вечной женской красоты и профессионализма. К слову, Катя 1965 года рождения», — написала Рудковская.
Юсиф Эйвазов вынужден перенести концерт
Юсиф Эйвазов был вынужден перенести свой с Кириллом Туриченко концерт. Об этом оперный певец сообщил в соцсетях. Выступление в «Крокусе» теперь пройдет 21 сентября 2022 года.
Причина – осложнение логистики и передвижений.
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